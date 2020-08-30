Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат

Окупанти здійснили постріли поблизу Водяного і Зайцевого

Окупанти здійснили постріли поблизу Водяного і Зайцевого

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У суботу, 29 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих домовленостей.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

"Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили на передовій.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, 28 серпня бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.