Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь

Оккупанты осуществили выстрелы вблизи Водяного и Зайцевого

Оккупанты осуществили выстрелы вблизи Водяного и Зайцевого

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В субботу, 29 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых договоренностей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцевого.

"Выстрелы были провокационными, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили на передовой.

Также сообщается, что от начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заверили в штабе.

Напомним, 28 августа боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.