З життя пішов чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Він тривалий час перебував в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився

Він тривалий час перебував в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився

Фото з відкритих джерел

У Львові в лікарні з життя пішов пацієнт, якому вперше в Україні провели операцію з трансплантації підшлункової залози.

Як пише RegioNews, про це повідомили у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. За словами медиків, останнім часом пацієнт перебував у реанімації. "Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Довгий час його стан дійсно було стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбовались і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту", - повідомили в лікарні. За словами лікарів, трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій з пересадки органів. "Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і у Андрія", - додали медики. Нагадаємо, що британця вилікували від ВІЛ за допомогою стовбурових клітин.

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