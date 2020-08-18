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18 серпня 2020, 11:19 5

З життя пішов чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

18 серпня 2020, 11:19 5
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Він тривалий час перебував в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився
Він тривалий час перебував в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився
Фото з відкритих джерел
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У Львові в лікарні з життя пішов пацієнт, якому вперше в Україні провели операцію з трансплантації підшлункової залози.

Як пише RegioNews, про це повідомили у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами медиків, останнім часом пацієнт перебував у реанімації.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Довгий час його стан дійсно було стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбовались і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту", - повідомили в лікарні.

За словами лікарів, трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і у Андрія", - додали медики.

Нагадаємо, що британця вилікували від ВІЛ за допомогою стовбурових клітин.

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