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18 августа 2020, 11:19 5

Из жизни ушел человек, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

18 августа 2020, 11:19 5
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Он длительное время находился в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось
Он длительное время находился в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось
Фото из открытых источников
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Во Львове в больнице ушел из жизни пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, в последнее время пациент находился в реанимации.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальное известие: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - сообщили в больнице.

По словам врачей, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили медики.

Напомним, что британца вылечили от ВИЧ с помощью стволовых клеток.

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