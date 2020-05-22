Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко

Політику було 67 років

Фото: з відкритих джерел

Політику було 67 років

Про це повідомив народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Помер Анатолій Матвієнко. Я його знав ще з тих часів коли під стіл пішки ходив. Один з друзів мого батька. Патріот. Державник. Ми всі втратили, та найбільше родина. Мої найщиріші співчуття", - написав Ємець.

Нагадаємо, Матвієнко отримував депутатський мандат протягом шести скликань Ради (від КПУ, Національно-демократичної партії, Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України і Блоку Петра Порошенка).

Політик очолював Вінницьку облдержадміністрацію за президентства Леоніда Кучми. У 2004 році під час президентських виборів керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка.

Він створив і деякий час очолював Українську народну партію "Собор", в 2005 році був прем'єром Криму.