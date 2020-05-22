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22 травня 2020, 11:42 80

Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко

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22 травня 2020, 11:42 80
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Політику було 67 років
Фото: з відкритих джерел
Політику було 67 років

Помер відомий український політик, колишній народний депутат Верховної Ради шести скликань Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Помер Анатолій Матвієнко. Я його знав ще з тих часів коли під стіл пішки ходив. Один з друзів мого батька. Патріот. Державник. Ми всі втратили, та найбільше родина. Мої найщиріші співчуття", - написав Ємець.

Нагадаємо, Матвієнко отримував депутатський мандат протягом шести скликань Ради (від КПУ, Національно-демократичної партії, Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України і Блоку Петра Порошенка).

Політик очолював Вінницьку облдержадміністрацію за президентства Леоніда Кучми. У 2004 році під час президентських виборів керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка.

Він створив і деякий час очолював Українську народну партію "Собор", в 2005 році був прем'єром Криму.


політика ВР депутат
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