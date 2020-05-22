Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко
Умер известный украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко.
Об этом сообщил народный депутат Леонид Емец на своей странице в Facebook, пишет Regionews.
Анатолий Матвиенко умер. Я знаю его с тех пор, как ходил под стол пешком. Один из друзей моего отца. Патриот. Державник. Мои искренние соболезнования", - написал Емец.
Напомним, Матвиенко получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады (от КПУ, Национально-демократической партии, Блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины и Блока Петра Порошенко).
Политик возглавлял Винницкую облгосадминистрацию при президентстве Леонида Кучмы. В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко.
Он создал и некоторое время возглавлял Украинскую народную партию "Собор", в 2005 году был премьером Крыма.
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