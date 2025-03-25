Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій із "Калібрами"
Станом на ранок 25 березня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель – носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі росіяни тримають 4 кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, Сили оборони знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS.
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