Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"

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Станом на ранок 27 грудня у Чорному морі Росія тримає один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет

Про це передає RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають вісім російських кораблів, з яких три є носіями "Калібрів", загальним залпом до 26 ракет.

Нагадаємо, українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських окупантів. Крім того, бійці ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога.