ЗСУ за добу ліквідували майже 1700 росіян і знищили 18 ББМ
Українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських окупантів. Крім того, бійці ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 млн доларів.
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Окупанти за добу обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
27 грудня 2024, 08:54Росіяни за добу майже 300 разів атакували Запорізьку область
27 грудня 2024, 08:39Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"
27 грудня 2024, 08:26На Львівщині прикордонники викрили три фіктивні подружжя
27 грудня 2024, 07:19На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 млн
27 грудня 2024, 06:35Житель Київщини намагався провезти в Україну партію ґаджетів Apple на 6 млн гривень
27 грудня 2024, 06:05На Одещині засудили "сина Бога", який відмовився від мобілізації
27 грудня 2024, 05:29Вандали у Дніпрі знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу
27 грудня 2024, 04:16Житель Хмельниччини намагався продати в інтернеті артефакт, якому понад 1500 років
27 грудня 2024, 03:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »