Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"
По состоянию на утро 27 декабря в Черном море Россия держит один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море находятся восемь российских кораблей, из которых три являются носителями "Калибров", общим залпом до 26 ракет.
Напомним, украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага.
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