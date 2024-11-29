ілюстративне фото: Сили оборони Півдня України

Станом на ранок 29 листопада на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, передає RegioNews.

"В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", – йдеться у повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, в Середземному морі ворожі кораблі також відсутні.

Нагадаємо, за добу, 28 листопада, українські військові ліквідували 2030 окупантів. Від початку вторгнення втрати РФ уже перевищили 738 тисяч військових.