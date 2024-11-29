У Чорному морі – три ворожі ракетоносії, загальний залп – до 16 "Калібрів"
Станом на ранок 29 листопада на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, передає RegioNews.
"В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", – йдеться у повідомленні.
За даними ВМС ЗСУ, в Середземному морі ворожі кораблі також відсутні.
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