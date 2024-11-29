В Черном море – три вражеских ракетоносителя, общий залп – до 16 "Калибров"
По состоянию на утро 29 ноября на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, передает RegioNews.
"В Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.
По данным ВМС ВСУ, в Средиземном море вражеские корабли также отсутствуют.
Напомним, за сутки, 28 ноября, украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 738 тысяч военных.
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