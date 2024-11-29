иллюстративное фото: Силы обороны Юга Украины

По состоянию на утро 29 ноября на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр"

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, передает RegioNews.

"В Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, в Средиземном море вражеские корабли также отсутствуют.

Напомним, за сутки, 28 ноября, украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 738 тысяч военных.