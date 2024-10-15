Суд в Одесі виніс вирок за колабораціонізм директору дельфінарію "Немо"

Приморський райсуд Одеси виніс вирок директору дельфінарію «Немо» Анатолію Солонцову. Його винним у колабораціонізмі та оштрафували на 170 тисяч гривень з конфіскацією майна

Про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси, передає RegioNews.

Солонцов очолює одеське товариство з обмеженою відповідальністю "Нерум", яке володіє дельфінаріями "Немо" з 2015 року. У 2014 році фірма стала єдиним засновником російського "Дельфінарію Немо". Його директором також призначили Солонцова.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 по 17 січня 2023 року — він вів господарську діяльність у взаємодії з РФ та незаконними органами влади окупованого Криму. Йдеться про надання розважальних послуг і готельний бізнес.

Згідно з відкритими даними, "Дельфінарій Немо" розташований, зокрема, в Алушті та Феодосії.

З 2022 року підпорядковані Анатолію Солонцову підприємства у Криму та Росії сплачували податки окупантам, а також надавали 50% знижки на свої послуги російським військовослужбовцям.

Також від імені "Дельфінарію Немо" Солонцов дозволив російській компанії оренду морських ссавців, а згодом як директор компанії фактично передав їх до рф.

У січні 2023 року Солонцов здав повноваження генерального директора "Дельфінарію Немо". Цю посаду обійняла росіянка, яка є його довіреною особою.

Солонцову призначили покарання — 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна. Серед конфіскованого майна — 92 "предмети, схожі на боєприпаси", рублі та російська сім-карта.

Нагадаємо, раніше суд Житомира заочно засудив до 15 років ув’язнення колишнього працівника Державного космічного агентства, який після анексії Криму перейшов на службу до росіян.