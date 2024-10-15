ілюстративне фото: t.me/SJTF_Odes

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, військові зафіксували у Чорному морі три судна, два з яких є ракетоносіями із можливим загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет

В акваторії Азовського моря, як і в попередні дні, жодних кораблів немає. Водночас у Середземному морі помічено теж три судна, два з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Нагадаємо, воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника в особовому складі вже перевищили 671 тисячу військових.