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14 июля 2020, 09:11 1

За время оккупации в Крыму без вести пропали 45 человек

14 июля 2020, 09:11 1
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Судьба 15 из них до сих пор неизвестна
Судьба 15 из них до сих пор неизвестна
Фото: из открытых источников
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За шесть лет российской оккупации Крыма на територии полуострова пропали без вести 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба представительства президента в АР Крым.

"Насильственные исчезновения - это одно из тягостных преступлений, которое совершает оккупант, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных ею территориях", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Отмечается, что Кабмин формирует Комиссию по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. С началом работы Комиссии представительство президента планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя, и находится на постоянной связи с прокуратурой Автономной Республики Крым по каждому случаю исчезновения.

Напомним, ранее стало известно количество российских военных и техники в оккупированном Крыму.

РФ насилие Крым боевики оккупанты люди
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