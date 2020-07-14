За время оккупации в Крыму без вести пропали 45 человек

Судьба 15 из них до сих пор неизвестна

Судьба 15 из них до сих пор неизвестна

Фото: из открытых источников

За шесть лет российской оккупации Крыма на територии полуострова пропали без вести 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба представительства президента в АР Крым.

"Насильственные исчезновения - это одно из тягостных преступлений, которое совершает оккупант, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных ею территориях", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Отмечается, что Кабмин формирует Комиссию по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. С началом работы Комиссии представительство президента планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя, и находится на постоянной связи с прокуратурой Автономной Республики Крым по каждому случаю исчезновения.

Напомним, ранее стало известно количество российских военных и техники в оккупированном Крыму.