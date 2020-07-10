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10 липня 2020, 08:44 5

Населення Криму на 100% забезпечено водою - РНБО

10 липня 2020, 08:44 5
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Без води залишаються підприємства промисловості
Без води залишаються підприємства промисловості
Фото: з відкритих джерел
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На сьогоднішній день в окупованому Росією Криму немає проблем з водою для населення: на півострові досить води, для того, щоб населення нею користувалося.

Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі програми "Право на владу".

Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем сьогодні для кримського населення, дійсно, не існує. Там вода сьогодні є в достатній кількості для того, щоб нею користувалося населення", - зазначив Данилов.

За його словами, те, що там немає води для промисловості - це вже інше питання. На цей рахунок у української влади позиція проста: "Коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода і немає нічого там такого складного в цьому питанні".

"До тих пір, поки Крим не є українською, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони розвивали свої збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення сьогодні питною водою забезпечено на 100 відсотків", — сказав Данилов.

Нагадаємо, раніше Данилов заявляв, що в РНБО не бачать умов для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

РНБО вода Крим Олексій Данилов промисловість
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