Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку из Крыма в Россию
Об этом пишет "Крым.Реалии", передает RegioNews.
Оккупанты продали на електичку почти 200 билетов. На каждом рейсе 222 сидячих места. В общем рельсовый автобус, как говорят на него росЗМИ, имеет три вагона.
Маршрут до конечной станции занимает два часа. По дороге он делает две остановки и обе в России.
В расписании, как уточняется, по три рейса из Кубани в аннексированный Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни - по два рейса.
Южная пригородная пассажирская компания показала оформление рельсовых автобусов, которые будут курсировать между Керчью и Анапой. Первый пригородный поезд отправится через Крымский мост сегодня днем. ⠀ Вагоны поездов оформлены в бело-синей цветовой гамме: синие полосы напоминают изгибы морских волн. На сами вагоны нанесены силуэты арок Крымского моста и летающих вокруг них чаек, очертания облаков и гор. В центре некоторых вагонов изображены дельфины. ⠀ Рельсовые поезда будут ходить между Крымом и Краснодарским краем ежедневно: в пятницу и выходные дни утром, днем и вечером, в будние дни – утром и вечером. На маршрут выйдут новые поезда РА-2 на дизельной тяге, способные набирать скорость до 120 километров в час. Рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, вмещает 600 пассажиров. ⠀ Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской ⠀ #Крым #Крыминформ #поезда #Керчь #Анапа #пригород #рельсы #автобус #оформление
Напомним, днем 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное сообщение Крымским мостом. На запуск незаконной переправы глава Кремля Владимир Путин прибыл крымским поездом. Сначала Путин прокатился в кабине машиниста, а затем чаевничал в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.
В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, является незаконным и нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, как и поездка российского президента открытой переправой.
Впоследствии, 25 декабря, прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за незаконной переправки лиц через государственную границу Украины Крымским мостом.
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