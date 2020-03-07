Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку из Крыма в Россию

Первый незаконный рейс "пригородного" сообщения проехал Крымским мостом с оккупированной Керчи на аннексирована полуострове в Анапу в Краснодарском крае РФ днем ​​7 марта. Продавать билеты оккупанты начали еще 2 марта и сегодня им удалось распродать - 90% билетов

Фото: TASS

Первый незаконный рейс "пригородного" сообщения проехал Крымским мостом с оккупированной Керчи на аннексирована полуострове в Анапу в Краснодарском крае РФ днем ​​7 марта. Продавать билеты оккупанты начали еще 2 марта и сегодня им удалось распродать - 90% билетов

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