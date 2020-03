Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку из Крыма в Россию

Южная пригородная пассажирская компания показала оформление рельсовых автобусов, которые будут курсировать между Керчью и Анапой. Первый пригородный поезд отправится через Крымский мост сегодня днем. ⠀ Вагоны поездов оформлены в бело-синей цветовой гамме: синие полосы напоминают изгибы морских волн. На сами вагоны нанесены силуэты арок Крымского моста и летающих вокруг них чаек, очертания облаков и гор. В центре некоторых вагонов изображены дельфины. ⠀ Рельсовые поезда будут ходить между Крымом и Краснодарским краем ежедневно: в пятницу и выходные дни утром, днем и вечером, в будние дни – утром и вечером. На маршрут выйдут новые поезда РА-2 на дизельной тяге, способные набирать скорость до 120 километров в час. Рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, вмещает 600 пассажиров. ⠀ Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской ⠀ #Крым #Крыминформ #поезда #Керчь #Анапа #пригород #рельсы #автобус #оформление

A post shared by Крыминформ (@crimeainfogram) on Mar 7, 2020 at 12:25am PST