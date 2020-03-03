Міжнародний економічний форум у Криму перенесли через коронавірус

Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу

Фото: Facebook сторінка Сергія Аксьонова

Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу

Про це у вівторок, 3 березня, заявив голова Республіки Крим Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Причина перенесення форуму - епідемія коронавірусу в світі. Хочу підкреслити: це чисто профілактична міра. У ЯМЕФ традиційно беруть участь багато іноземних гостей, у тому числі з країн, в яких виявлено коронавірус", - написав Аксьонов.

Він додав, що поки не готовий говорити про дату проведення заходу. Терміни, за його словами, залежать від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням епідемії коронавірусу у світі.