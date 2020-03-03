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03 марта 2020, 13:16 4

Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса

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03 марта 2020, 13:16 4
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Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса
Фото: Facebook страница Сергея Аксенова
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Причина переноса форума - эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус", - написал Аксенов.

Аксенов добавил, что пока не готов говорить о дате проведения мероприятия. Сроки, по его словам, зависят от того, как будет развиваться ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире.

Важная информация. Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на...

Опубліковано Сергеєм Аксеновим Понеділок, 2 березня 2020 р.


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