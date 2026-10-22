В Кировоградской области осудили администратора Telegram-сообщества о ТЦК

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В Александрии Кировоградской области 36-летнего администратора Telegram-сообщества "Погода в Яблоневом саду" приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение информации о местах вручения повесток и маршрутах передвижения представителей ТЦК и полиции

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным обвинения, Telegram-сообщество насчитывало более 4,4 тысяч участников. Несмотря на название вместо прогнозов погоды там публиковали информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий в Александрии и окрестных населенных пунктах.

Для маскировки сообщений участники использовали слова "дождь", "облачно" и "град", по которым обозначались конкретные локации работы представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Администратор контролировал наполнение сообщества и призвал участников сообщать о появлении представителей ТЦК с указанием места. Он также удалял посторонние сообщения и рекламу, а за нарушение установленных правил предупреждал о блокировке.

По заключению обвинения, распространение таких сообщений позволяло военнообязанным избегать оповещения и препятствовало проведению мобилизационных мероприятий.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако уволил от отбывания наказания с испытанием на один год. В течение этого времени осужденный должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, что в Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Александрии , которого обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.