Зґвалтував 13-річну дівчинку, яка народила дитину: на Кіровоградщині чоловік отримав 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Кіровоградщині 52-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчинки. Унаслідок злочину дитина завагітніла та народила в серпні 2025 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі, чоловік був знайомий із родиною потерпілої та користувався її довірою.

За матеріалами справи, у листопаді 2024 року він залишився з дівчинкою наодинці та, погрожуючи фізичним насильством, зґвалтував її. Батьківство чоловіка підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

У суді обвинувачений визнав свою вину та просив призначити йому м’якше покарання. Водночас він намагався перекласти відповідальність за скоєне на потерпілу та її матір. Суд визнав таке каяття формальним і не встановив обставин, які пом’якшували б покарання.

Під час ухвалення вироку суд врахував вік потерпілої, тяжкі наслідки злочину для її фізичного та психологічного стану, а також те, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування.

Маловисківський районний суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років позбавлення волі — максимальне покарання за цією частиною статті.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілої та постановив стягнути із засудженого 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадамо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.