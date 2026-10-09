Изнасиловал 13-летнюю девочку, родившую ребенка: в Кировоградской области мужчина получил 15 лет тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской области 52-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. В результате преступления ребенок забеременел и родил в августе 2025 года

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, мужчина был знаком с семьей потерпевшей и пользовался ее доверием.

По материалам дела, в ноябре 2024 года он остался с девочкой в одиночестве и, угрожая физическим насилием, изнасиловал ее. Отцовство мужчины подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

В суде обвиняемый признал свою вину и просил назначить ему более мягкое наказание. В то же время, он пытался переложить ответственность за совершенное на потерпевшую и ее мать. Суд признал такое раскаяние формальным и не установил обстоятельств, смягчающих наказание.

При вынесении приговора суд учел возраст потерпевшей, тяжкие последствия преступления для ее физического и психологического состояния, а также то, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

Маловысковский районный суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет лишения свободы - максимальное наказание по этой части статьи.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с осужденного 300 тысяч гривен морального вреда.

Информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.