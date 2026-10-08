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08 жовтня 2026, 16:17

92 тисячі гривень "відкатів" за дрова: на Кіровоградщині судитимуть лісничого

08 жовтня 2026, 16:17
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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На Кіровоградщині судитимуть лісничого одного з лісництв Чорноліського надлісництва ДП "Ліси України", якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням

Про це повідомила прокуратура Кіровогорадської області, передає RegioNews.

За даними слідства, він вимагав гроші від підприємця за безперешкодний відпуск паливної деревини.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури затвердили обвинувальний акт щодо посадовця за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, лісничий вимагав від підприємця, який закуповував і продавав паливну деревину, по 1000 гривень за кожен вантажний автомобіль із дровами. За ці кошти він мав забезпечувати безперешкодний відпуск лісопродукції.

У разі відмови сплачувати гроші підприємець, за даними слідства, не міг би придбати деревину у відповідному лісництві.

Правоохоронці задокументували одержання лісничим 92 тисяч гривень неправомірної вигоди. У червні 2026 року його затримали після отримання чергової частини коштів — 37 тисяч гривень. Гроші він отримав на автозаправній станції у Знам’янці.

У цій справі також фігурує помічник лісничого. За даними слідства, він сприяв отриманню частини неправомірної вигоди на суму 30 тисяч гривень. 18 вересня обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду з угодою про визнання винуватості.

До направлення обвинувального акта до суду помічник лісничого перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що в Україні викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, заволодівали коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт.

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