92 тисячі гривень "відкатів" за дрова: на Кіровоградщині судитимуть лісничого

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На Кіровоградщині судитимуть лісничого одного з лісництв Чорноліського надлісництва ДП "Ліси України", якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням

Про це повідомила прокуратура Кіровогорадської області, передає RegioNews .

За даними слідства, він вимагав гроші від підприємця за безперешкодний відпуск паливної деревини.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури затвердили обвинувальний акт щодо посадовця за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, лісничий вимагав від підприємця, який закуповував і продавав паливну деревину, по 1000 гривень за кожен вантажний автомобіль із дровами. За ці кошти він мав забезпечувати безперешкодний відпуск лісопродукції.

У разі відмови сплачувати гроші підприємець, за даними слідства, не міг би придбати деревину у відповідному лісництві.

Правоохоронці задокументували одержання лісничим 92 тисяч гривень неправомірної вигоди. У червні 2026 року його затримали після отримання чергової частини коштів — 37 тисяч гривень. Гроші він отримав на автозаправній станції у Знам’янці.

У цій справі також фігурує помічник лісничого. За даними слідства, він сприяв отриманню частини неправомірної вигоди на суму 30 тисяч гривень. 18 вересня обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду з угодою про визнання винуватості.

До направлення обвинувального акта до суду помічник лісничого перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що в Україні викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, заволодівали коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт.