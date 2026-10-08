92 тысячи гривен "откатов" за дрова: в Кировоградской области будут судить лесничего

Фото: Кировоградская областная прокуратура

В Кировоградской области будут судить лесничего одного из лесничеств Чернолесского надлесничества ГП "Леса Украины", обвиняемого в получении неправомерной выгоды, сопряженном с требованием

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews . По данным следствия, он потребовал деньги от предпринимателя за беспрепятственный отпуск топливной древесины.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры утвердили обвинительный акт в отношении чиновника по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По материалам дела лесничий требовал от предпринимателя, который закупал и продавал топливную древесину, по 1000 гривен за каждый грузовой автомобиль с дровами. За эти средства он должен обеспечивать беспрепятственный отпуск лесопродукции.

В случае отказа платить деньги предприниматель, по данным следствия, не мог бы приобрести древесину в лесничестве.

Правоохранители задокументировали получение лесничим 92 тысячи гривен неправомерной выгоды. В июне 2026 года он был задержан после получения дежурной части средств — 37 тысяч гривен. Деньги он получил на автозаправочной станции в Знаменке.

По этому делу также фигурирует помощник лесничего. По данным следствия, он способствовал получению части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч гривен. 18 сентября обвинительный акт в отношении него уже был направлен в суд с соглашением о признании виновности.

В направлении обвинительного акта в суд помощник лесничего перечислил 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в Украине разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, завладевали средствами государственных лесохозяйственных предприятий под видом выполнения лесозаготовительных работ.