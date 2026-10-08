00:35  08 октября
Россияне атаковали бизнес жены Дмитрия Кулебы
10:21  08 октября
Во Львовской области столкнулись Kia и микроавтобус: погибла водитель
11:26  08 октября
В Киеве дрон попал в четырехэтажное здание магазина
UA | RU
UA | RU
08 октября 2026, 16:17

92 тысячи гривен "откатов" за дрова: в Кировоградской области будут судить лесничего

08 октября 2026, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: Кировоградская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области будут судить лесничего одного из лесничеств Чернолесского надлесничества ГП "Леса Украины", обвиняемого в получении неправомерной выгоды, сопряженном с требованием

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews. По данным следствия, он потребовал деньги от предпринимателя за беспрепятственный отпуск топливной древесины.

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры утвердили обвинительный акт в отношении чиновника по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По материалам дела лесничий требовал от предпринимателя, который закупал и продавал топливную древесину, по 1000 гривен за каждый грузовой автомобиль с дровами. За эти средства он должен обеспечивать беспрепятственный отпуск лесопродукции.

В случае отказа платить деньги предприниматель, по данным следствия, не мог бы приобрести древесину в лесничестве.

Правоохранители задокументировали получение лесничим 92 тысячи гривен неправомерной выгоды. В июне 2026 года он был задержан после получения дежурной части средств — 37 тысяч гривен. Деньги он получил на автозаправочной станции в Знаменке.

По этому делу также фигурирует помощник лесничего. По данным следствия, он способствовал получению части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч гривен. 18 сентября обвинительный акт в отношении него уже был направлен в суд с соглашением о признании виновности.

В направлении обвинительного акта в суд помощник лесничего перечислил 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в Украине разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, завладевали средствами государственных лесохозяйственных предприятий под видом выполнения лесозаготовительных работ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Кировоградская область лесничий
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
РФ атаковала Днепропетровщину КАБами: есть погибшие
08 октября 2026, 18:20
$9100 за выезд из Украины: двум жителям Измаила сообщили о подозрении
08 октября 2026, 18:11
Пошел работать к оккупантам: жителю Херсона сообщили о подозрении
08 октября 2026, 17:55
5 миллионов на РЭБ для военных: прокуратура разоблачила схему "бизнесменов"
08 октября 2026, 17:50
В Херсонской области российский дрон атаковал село: пострадала 14-летняя девочка
08 октября 2026, 17:38
В Киевской области женщина подожгла две кофейни
08 октября 2026, 17:35
Задушил во время ссоры и зарыл на огороде: в Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в убийстве
08 октября 2026, 17:08
До $8 тысяч за инвалидность: на Волыни будут судить участников организованной схемы
08 октября 2026, 16:56
Россияне обстреляли Сумы: погиб человек, среди травмированных двое детей
08 октября 2026, 16:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »