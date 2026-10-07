На Кіровоградщині 32-річну жінку підозрюють у зґвалтуванні 4-річного сина

На Кіровоградщині 32-річній жінці повідомили про підозру у зґвалтуванні власного чотирирічного сина та виготовленні дитячої порнографії

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області,передає RegioNews .

За версією слідства, протягом кількох місяців вона неодноразово вчиняла щодо дитини дії сексуального характеру та фіксувала їх на фото й відео.

За даними слідства, упродовж квітня–червня 2026 року жінка неодноразово здійснювала фото- та відеозйомку порнографічного характеру за участю свого малолітнього сина.

Крім того, правоохоронці вважають, що підозрювана неодноразово вчиняла щодо хлопчика дії сексуального характеру. За версією слідства, вона скористалася його малолітнім віком та психологічною залежністю від матері.

Дитину вилучили із сім'ї. Наразі чотирирічний хлопчик перебуває під опікою близьких родичів.

Жінці інкримінують ч.ч. 4, 6 ст. 152 та ч.ч. 3, 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, зокрема вчинене повторно, а також виготовлення дитячої порнографії, у тому числі повторно.

Наразі йдеться саме про підозру. Остаточну правову оцінку діям жінки має надати суд.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.