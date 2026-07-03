Фиктивное бронирование: в Кировоградской области осудили женщину, которая помогала ухилянтам

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В Кировоградской области суд вынес приговор женщине, которая помогала военнообязанным мужчинам получить отсрочку от мобилизации из-за фиктивного трудоустройства

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Как установлено в ходе досудебного расследования, обвиняемая оформляла мужчин на работу на предприятие, имевшее статус критически важного для экономики.

Фактически они не выполняли трудовые обязанности, однако получали документы, позволяющие претендовать на бронирование и избегать призыва во время мобилизации.

Такие действия квалифицированы как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

16 июня 2026 года суд утвердил соглашение о признании виновности и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.