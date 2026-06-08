Допомагав окупантам вилучати човни: херсонського колаборанта засудили до 12 років тюрми

Фото: Херсонська обласна прокуратура

12 років проведе за гратами херсонець, який допомагав окупантам заволодіти водним транспортом місцевих жителів

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури чоловіка визнано винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з використанням водного транспорту, строком на 15 років.

Прокурори довели, що у травні 2022 року, під час окупації Херсона, засуджений передав російським військовим власний моторний човен та двигун до нього.

Крім того, чоловік допомагав окупантам встановлювати власників водного транспорту. У супроводі озброєних військових РФ він прибув на один із причалів міста, де провів інвентаризацію човнів, позначаючи придатні для потреб окупаційної армії літерою "Z". Також перевіряв документи власників, вимагав привести їх у відповідність до російського законодавства та погрожував конфіскацією майна.

Свідки в суді підтвердили, що засуджений перевозив російських військових, зброю та амуніцію водними шляхами регіону.

Напередодні деокупації Херсона він також допомагав переправляти окупантів та членів їхніх родин на лівобережжя.

Своєї вини чоловік не визнав, стверджуючи, що перевозив виключно цивільних осіб.

У вересні 2023 року правоохоронці затримали його на території Миколаївської області, де він переховувався від слідства.

Нагадаємо, що раніше на Куп’янщині правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації добровільно перейшли на бік ворога та очолили так звану "податкову службу".