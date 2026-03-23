На Кіровоградщині через атаку дронів пошкоджені будинки у двох містах, є постраждала
В ніч на 23 березня російські військові атакували безпілотниками Кіровоградську область
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
У Знам’янці та Олександрії зафіксовані пошкодження приватних будинків.
Також у Знам’янці травми дістала жінка, її госпіталізували.
Очільник ОВА зазначив, що відповідні комісії проведуть обстеження, визначать кількість пошкоджених будинків та ступінь завданих збитків.
Нагадаємо, вдень 22 березня ворог масовано атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Під удар потрапили ферма та зернові ангари.
