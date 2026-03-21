На Кіровоградщині жінка та двоє дітей отруїлись чадним газом
Подія сталася вночі 21 березня у місті Кропивницький
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
У квартирі багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери чадним газом отруїлися три людини.
Постраждали 40-річна жінка та двоє її дітей – дівчатка 8 та 15 років. Їх госпіталізували.
Фахівці з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, вдень 20 березня на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула молода жінка. Двох її дітей, півторарічну доньку та 6-річного сина, госпіталізували.
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Корова дорожча за сина: розкуркулення в російській глибинці
21 березня 2026, 19:23Діти як "квиток" за кордон: у Дніпрі жінка оформила фіктивне батьківство на знайомого
21 березня 2026, 18:34На трасі на Закарпатті зіткнулися дві фури: один водій загинув, інший – у лікарні
21 березня 2026, 17:59Сили оборони уразили пункти управління та ремонтну базу окупантів на Запоріжжі та Донеччині
21 березня 2026, 17:24Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом
21 березня 2026, 16:50Сили оборони уразили нафтопереробний завод у російському Саратові
21 березня 2026, 15:32Удар по Запоріжжю: що відомо про стан постраждалих
21 березня 2026, 14:58ДТП на Кіровоградщині: легковик рознесло вщент, загинули дві людини
21 березня 2026, 14:22На Вінниччині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
21 березня 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі блоги »