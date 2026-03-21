У квартирі багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери чадним газом отруїлися три людини.

Постраждали 40-річна жінка та двоє її дітей – дівчатка 8 та 15 років. Їх госпіталізували.

Фахівці з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, вдень 20 березня на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула молода жінка. Двох її дітей, півторарічну доньку та 6-річного сина, госпіталізували.