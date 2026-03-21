ДТП сталася 20 березня 2026 року близько 20:00 на трасі Н-14 у Кропивницькому районі

Водійка автомобіля Skoda Felicia виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автопоїздом Renault Magnum 440 з напівпричепом, який рухався назустріч. Від удару легковик перетворився на купу металу.

Внаслідок ДТП 26-річна водійка легковика та 29-річний пасажир автівки загинули на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії.

Нагадаємо, 20 березня близько 21:30 на Львівщині водій Mercedes-Benz з’їхав у кювет, після чого авто викинуло на протилежний бік дороги на двох пішоходів. Вони загинули на місці.