На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом
Подія сталася вдень 23 грудня в одному з будинків на території садового товариства у Кропивницькому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок несправності витяжки печі троє людей отруїлися чадним газом.
Постраждали 48-річний чоловік, 45-річна жінка та 15-річна дитина. Жінку та дівчинку доставили до лікарні, чоловік від госпіталізації відмовився.
Підрозділи ДСНС для допомоги постраждалим не залучались.
Нагадаємо, 15 грудня на Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора. Постраждалих госпіталізували.
