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23 травня 2025, 04:52

На Сумщині знищили суббоєприпаси після ворожого обстрілу

23 травня 2025, 04:52
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фото: поліція
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Під час огляду території після ворожих атак правоохоронці виявили елементи касетних боєприпасів, що не здетонували

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що такі снаряди є особливо небезпечними, оскільки мають великий радіус дії та здатні детонувати при найменшому контакті.

Місце знахідки одразу взяли під охорону. Для його знешкодження викликали вибухотехніків. Фахівці перевірили, що це за снаряд, а потім безпечно підірвали його в спеціально відведеному місці, дотримуючись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили нерозірвану бойову частину ворожого безпілотника.

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