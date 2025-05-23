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Під час огляду території після ворожих атак правоохоронці виявили елементи касетних боєприпасів, що не здетонували

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що такі снаряди є особливо небезпечними, оскільки мають великий радіус дії та здатні детонувати при найменшому контакті.

Місце знахідки одразу взяли під охорону. Для його знешкодження викликали вибухотехніків. Фахівці перевірили, що це за снаряд, а потім безпечно підірвали його в спеціально відведеному місці, дотримуючись усіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили нерозірвану бойову частину ворожого безпілотника.