На Сумщині знищили суббоєприпаси після ворожого обстрілу
Під час огляду території після ворожих атак правоохоронці виявили елементи касетних боєприпасів, що не здетонували
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Зазначається, що такі снаряди є особливо небезпечними, оскільки мають великий радіус дії та здатні детонувати при найменшому контакті.
Місце знахідки одразу взяли під охорону. Для його знешкодження викликали вибухотехніків. Фахівці перевірили, що це за снаряд, а потім безпечно підірвали його в спеціально відведеному місці, дотримуючись усіх правил безпеки.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили нерозірвану бойову частину ворожого безпілотника.
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