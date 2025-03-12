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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до фігурантки за допомогою звернулася мати військовослужбовця, який захищав Донеччину та загинув у 2023 році. Жінка отримувала виплати, повʼязані із втратою свого сина, але не мала досвіду у користуванні мобільним додатком банку. Фігурантка використала логін та пароль потерпілої і в подальшому здійснювала неодноразові банківські транзакції на свою користь.

Впродовж вересня 2024 року – січня 2025 року підозрювана заволоділа 770 тис. гривень потерпілої, які витратила на ігри в онлайн-казино.

Зловмисиці загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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