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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, к фигурантке за помощью обратилась мать военнослужащего, который защищал Донетчину и погиб в 2023 году. Женщина получала выплаты, связанные с потерей своего сына, но не имела опыта в использовании мобильного приложения банка. Фигурантка использовала логин и пароль потерпевшей и в дальнейшем осуществляла неоднократные банковские транзакции в свою пользу.

В течение сентября 2024 – января 2025 года подозреваемая завладела 770 тыс. гривен потерпевшей, потратившейся на игры в онлайн-казино.

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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