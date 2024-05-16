На Кіровоградщині у власному будинку згоріли живцем мати з 6-річною дитиною

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Трагедія сталася у понеділок ввечері, 13 травня, в селі Диківка Олександрійського району. Причини пожежі з'ясовуються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області.

Близько 19:45 на вулиці Миру загорівся приватний будинок. Площа займання склала понад 120 м². Під час гасіння пожежі рятувальники виявили два тіла. Загиблими виявилися 47-річна власниця будинку та її 6-річна донька.

Наразі фахівці з’ясовують причину пожежі та обставини загибелі жінки і дитини.

Нагадаємо, у Самарському районі Дніпра внаслідок пожежі загинув чоловік, серйозні опіки отримала ще одна людина.

Раніше повідомлялося, що в селі Серне на Закарпатті 10-річний хлопчик отримав опіки 70% тіла, коли спалював сміття на городі.