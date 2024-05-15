Пожежа в багатоповерхівці у Дніпрі: загинув чоловік, ще одна людина обгоріла

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Трагедія сталася сьогодні вранці, 15 травня, у Самарському районі міста Дніпро. Внаслідок пожежі загинув чоловік, серйозні опіки отримала ще одна людина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області.

Так, близько 04:00 загорілася квартира в дев’ятиповерхівці на вулиці Космонавтів. Займання почалося на шостому поверсі.

Надзвичайники за допомогою автодрабини врятували чоловіка з балкону палаючої квартири. Потерпілого госпіталізували, у нього обгоріли руки та ноги. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Причини та обставини події встановлюються.

У соцмережі поширили кадри пожежі.

Нагадаємо, у Донецькій області судитимуть матір, через недбалість якої згорів живцем 3-річний хлопчик, а також постраждали дівчатка 8 і 11 років.

Раніше повідомлялося, що в селі Серне на Закарпатті 10-річний хлопчик отримав опіки 70% тіла, коли спалював сміття на городі.