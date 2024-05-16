Ремонт укриття ліцею зі збитками в понад 600 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть підрядника

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До суду направлено обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства на Кіровоградщині за фактами привласнення бюджетних коштів та службового підроблення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Підрядник заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт із поточного ремонту підвального приміщення у ліцеї №1 у місті Гайворон. Підвал використовується як укриття для 533 учнів та 46 педагогів закладу.

Обвинувачений завищив обсяги проведених робіт і використаних будівельних матеріалів. У такий спосіб збільшив суму начебто витрачених на ремонт коштів на понад 600 тисяч гривень.

Підрядника судитимуть за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також метою відшкодування завданої шкоди прокуратура подала позов про її стягнення з приватного підприємства на користь Гайворонської міськради.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства в Києві у справі про розкрадання коштів на ремонті Південного мосту.