У Силах оборони розповіли про наслідки дронової атаки по об’єкту інфраструктури на Кіровоградщині

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В ніч на 2 лютого росіяни направили дрони на об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області, спалахнула пожежа

Як повідомили Сили оборони півдня, вночі росіяни атакували "шахедами" південні та центральні регіони України, пише RegioNews.

"Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 5 БПЛА точно знищено в нашій зоні відповідальності: 3 на Кіровоградщині та 2 на Херсонщині", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойова робота підрозділів ППО тривала близько шести годин.

Водночас ворог поцілив в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області.

"Відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Пожежа, яка спалахнула, вже локалізована. Люди не постраждали - це найголовніше. Зрозуміло, що ворог б'є по тих регіонах, які можуть підтримувати прифронтові території", - сказала речниця Наталія Гуменюк, коментуючи нічну атаку.

За її словами, характерною ознакою сьогоднішньої атаки було те, що росіяни спрямували "Шахеди" на прифронтові території. Зокрема, у Херсонській області було збито два дрони.

Нагадаємо, вночі, 2 лютого, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.