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01 лютого 2024, 17:24

На Кіровоградщині судитимуть посадовця ДСНС, який заробляв на довідках для ухилянтів

01 лютого 2024, 17:24
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Фото: Facebook
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Державне бюро розслідувань викрило посадовця ДСНС, який продавав довідки чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Йому загрожує 5 років в'язниці

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресслужба ДБР.

Посадовець служби цивільного захисту обіцяв посприяти в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову.

Зокрема, ДБР задокументовано факт, коли за 8 тис. доларів посадовець обіцяв "клієнту" через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини.

Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.

У серпні 2023 року працівники ДБР затримали посадовця та його брата під час отримання 8 тис. доларів. Посадовець та його брат обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру сержанту Державної прикордонної служби України, який вимагав та одержав хабар від іншого прикордонника. Чоловік пообіцяв колезі за гроші перевести його на посаду в іншу область.

Кіровоградська область мобілізація ДБР ДСНС ухилянти



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