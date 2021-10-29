На Кировоградщине разоблачили чиновников водоканала, которые сбрасывали в реку очистные отходы

Фото: СБУ

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила представителей коммунального предприятия по водоснабжению, которые скрыто сбрасывали технологические отходы в реку Ингул

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации оперативников, такие действия чиновников привели к росту концентрации вредных веществ в прибрежных территориях речной системы региона, на общей площади более 2,5 га.

Зафиксировано превышение показателей содержания нитратов в почве в 13 раз", - говорится в сообщении.

Руководителю структурного подразделения коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 239 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за "черных" рубок леса Украина в этом году потеряла четверть миллиарда гривен.