Начальник ГАИ в Кировоградской области пытался похитить человека

Сотрудники СБУ задержали начальника Александрийской ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области, который пытался похитить экс-судью Высшего Конституционного суда

Фото: Pixabay

Сотрудники СБУ задержали начальника Александрийской ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области, который пытался похитить экс-судью Высшего Конституционного суда

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.

Правоохранитель планировал незаконно лишить мужчину свободы и требовать за его освобождение деньги. Себе в сообщники подыскал уголовника из Кировоградской области. Тот должен был похитить экс-судью и удерживать его в одном из киевских гаражей. В то же время злоумышленник планировал шантажировать жену потерпевшего, которая работает в секретариате Верховного Суда, и требовать за жизнь ее мужа $300 тысяч.

Сотрудники СБУ сымитировали "похищение” судьи. Во время спецоперации начальника ГАИ задержали с деньгами на одном из автовокзалов Кировоградской области. Продолжаются следственные действия.

Как писали RegioNews ранее, патрульного Маловисковского отдела полиции ГУ Нацполици в Кировоградской области 17 марта взяли под стражу: подозревают в вымогательстве взятки.