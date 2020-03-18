Начальник ГАИ в Кировоградской области пытался похитить человека
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.
Правоохранитель планировал незаконно лишить мужчину свободы и требовать за его освобождение деньги. Себе в сообщники подыскал уголовника из Кировоградской области. Тот должен был похитить экс-судью и удерживать его в одном из киевских гаражей. В то же время злоумышленник планировал шантажировать жену потерпевшего, которая работает в секретариате Верховного Суда, и требовать за жизнь ее мужа $300 тысяч.
Сотрудники СБУ сымитировали "похищение” судьи. Во время спецоперации начальника ГАИ задержали с деньгами на одном из автовокзалов Кировоградской области. Продолжаются следственные действия.
Как писали RegioNews ранее, патрульного Маловисковского отдела полиции ГУ Нацполици в Кировоградской области 17 марта взяли под стражу: подозревают в вымогательстве взятки.
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