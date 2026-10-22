В Киевской области женщина погибла в пожаре

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в селе Острийки. Там загорелся частный дом

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Спасатели потушили огонь, охвативший дом. Однако, к сожалению, там обнаружили тело женщины. Погибшая оказалась 91-летней местной жительницей.

"Предварительная причина возгорания – неисправность электросети. Специалисты ГСЧС проводят исследования для установления причин пожара, результаты которого будут переданы полиции", – говорят в полиции.

Напомним, ранее в Приморском районе Одессы произошел взрыв неизвестного предмета в семиэтажном жилом доме. Пострадали четыре человека, среди них – трое спасателей ГСЧС и медик скорой помощи.