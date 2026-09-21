На Сумщині через ворожі удари загинули дві людини, серед поранених – дитина
Минулої доби внаслідок російських обстрілів Сумської області загинули двоє людей, ще троє отримали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді внаслідок удару дрона загинула 38-річна жінка, а 41-річний чоловік отримав поранення. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобілі, магазин та навчальний заклад.
У Хутір-Михайлівській громаді через удар ворожого безпілотника загинув 54-річний чоловік.
У Конотопській громаді внаслідок влучання БпЛА травмована 14-річна дівчина.
У Глухівській громаді ворожий дрон поранив 33-річного чоловіка, а також пошкодив будинок і магазин.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1003 удари по 60 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранено вісім людей.