Фото: ОГП

Головний організатор виставки озброєнь у Київській області, по якій 24 липня росіяни вдарили балістикою, отримав підозру. Його затримали

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без жодних погоджень із військовим командуванням та військовими адміністраціями зібрала понад 300 людей на відкритій локації, де найближче укриття мало площу лише 34 кв. метри та розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

Запрошення з точними координатами заходу розіслали за добу до проведення, що міг використати ворог для підготовки цілеспрямованого удару.

Внаслідок російського удару загинули 10 людей і ще 100 отримали поранення.

Організатору повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України). Наразі він перебуває під конвоєм у лікарні, йому обирають запобіжний захід.

Правоохоронці провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання причетних осіб. Також слідство надасть правову оцінку діям або бездіяльності посадовців Нацполіції, СБУ, військових адміністрацій та військового командування, які мали реагувати на безпекові ризики.

Нагадаємо, російські військові атакували балістикою Київщину вдень 24 липня. Ворог вдарив по приватному спортивному комплексу, де в той час проходила виставка озброєння.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни поцілили по цивільному об’єкту, який не входить до сфери управління Сил оборони України.