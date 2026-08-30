Окупанти 30 разів обстріляли Донеччину: у Слов'янську та Краматорську рятувальники гасили масштабні пожежі

Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби 30 разів атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках. Рятувальники ліквідували чотири загоряння

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

У Слов’янську через російський обстріл загорілися балкони та квартири на 5–7 поверхах дев’ятиповерхівки.

Площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити роботи.

Уранці 30 серпня в Краматорську російський FPV-дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загорілася покрівля та два балкони на четвертому і п’ятому поверхах. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів.

Ще один обстріл пошкодив 14-поверховий багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загорілася квартира на 13-му поверсі. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, в усіх зазначених випадках люди не постраждали.

Нагадаємо, що російські війська продовжують атакувати Херсонщину безпілотниками. Унаслідок ударів троє цивільних загинули, ще 17 людей отримали поранення.