Атака дронів на Київщину: спалахнули пожежі у двох районах, двоє людей отримали поранення
На Київщині внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали двоє людей. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У Фастівському та Вишгородському районах через влучання та падіння уламків російських БпЛА виникли пожежі.
У селі Віта-Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Пожежу рятувальники ліквідували.
У селі Осещина Вишгородського району через російську атаку загорілися два металеві вагончики. На місці також виявили одну потерпілу людину.
Загалом внаслідок російської атаки на Київщині постраждали двоє людей.
Нагадаємо, що російські війська вранці вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі.