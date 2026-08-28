Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі загинув чоловік
Ранкова атака російських військ забрала життя людини у Бучанському районі Київської області
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
У Фастівському районі також постраждала жінка – вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.
На місцях працюють усі відповідні служби, які допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. Під ударом перебували цивільні об'єкти. Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
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