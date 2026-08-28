Росіяни другу добу поспіль атакують Київщину: пошкоджено 14 складів та 19 будинків
Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. Під ударом перебувають цивільні об'єкти
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів.
Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та допомагають постраждалим.
За словами Ткаченка, атака триває. Мешканців області закликають перебувати в безпечних місцях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були знищені сортувальні центр "Нової пошти" в Сумах та на Київщині. Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених посилок.