Росіяни другу добу поспіль атакують Київщину: пошкоджено 14 складів та 19 будинків

Фото: ДСНС Київщини

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів.

Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

За словами Ткаченка, атака триває. Мешканців області закликають перебувати в безпечних місцях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були знищені сортувальні центр "Нової пошти" в Сумах та на Київщині. Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених посилок.