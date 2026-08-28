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28 серпня 2026, 10:30

РФ атакувала склад із книгами Readeat та інших українських видавництв

28 серпня 2026, 10:30
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Ілюстративне фото: pixabay
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Від російського удару в Києві постраждав склад із книгами низки видавців

Про це повідомив засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, передає RegioNews.

За його словами, російський шахед влучив безпосередньо в складське приміщення.

"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців", – йдеться у повідомленні.

Феліксов додав, що через пошкодження відправлення замовлень 28 серпня не здійснюватимуться.

Зазначимо, що український книжковий ринок зараз переживає важкі часи. Через російські обстріли видавництва втрачають склади й тиражі, тому змушені змінювати логістику та видавати менше книжок.

Нагадаємо, 1 серпня в Харкові внаслідок російської атаки були пошкоджені склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горіли книжкові запаси та підручники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли книги наслідки склад Readeat Київ
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