РФ атакувала склад із книгами Readeat та інших українських видавництв
Від російського удару в Києві постраждав склад із книгами низки видавців
Про це повідомив засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, передає RegioNews.
За його словами, російський шахед влучив безпосередньо в складське приміщення.
"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців", – йдеться у повідомленні.
Феліксов додав, що через пошкодження відправлення замовлень 28 серпня не здійснюватимуться.
Зазначимо, що український книжковий ринок зараз переживає важкі часи. Через російські обстріли видавництва втрачають склади й тиражі, тому змушені змінювати логістику та видавати менше книжок.
Нагадаємо, 1 серпня в Харкові внаслідок російської атаки були пошкоджені склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горіли книжкові запаси та підручники.