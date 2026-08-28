Атака КАБами по Сумах: загинув цивільний чоловік, ще семеро людей поранені

Фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, в момент удару він перебував у кабіні вантажівки в Зарічному районі міста. Ще семеро людей отримали поранення. Четверо з них перебувають у лікарнях, де медики надають їм необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

У зруйнованому приватному будинку фахівці ДСНС деблокували двох людей з-під завалів.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж російські війська повторно завдали авіаударів по місту. Через це виникли нові загоряння.

Серед рятувальників постраждалих немає – особовий склад вчасно відійшов у безпечне місце.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Сумській громаді. Було зафіксовано вісім ударів по п'яти локаціях. Усі влучання припали на цивільну інфраструктуру Сум.